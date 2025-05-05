Політичний процес зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України розпочнеться найближчим часом, — Мудра

Повний пакет документі щодо створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України повністю готовий, вже 9 травня відбудеться зустріч, де оголосять політичну підтримку процесу.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

Ірина Мудра не виключає, що процес може бути тривалим, одна вже сьогодні у сторін вже є чітке розуміння процесу створення трибуналу в Гаазі.

"Спецтрибунал може запрацювати вже наступного року. Цього року ми закінчуємо оформлення юридичної бази і починаємо формувати спецтрибунал: набирати суддів, секретаріат, впроваджувати правила і регламенти роботи, процедури. Але головне - настання справедливості для тих, хто вчиняє злочин агресії проти України — неминуче", — наголосила Мудра.

Заступниця керівника ОП наголосила, що у 2025 році юридична робота ще буде тривати.

"Зокрема, вже є проєкт статуту, який повністю регламентує організаційно, функціонально, й юридично всі правила роботи спецтрибуналу. Спецтрибунал за злочин агресії проти України створюється фактично за два роки. Це доволі швидко, враховуючи дуже складні і чутливі питання, щодо яких доводилось шукати компроміс", — каже Мудра.

Вона також розповіла деталі щодо зустрічі міністрів закордонних справ Коаліції держав для політичного схвалення створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України 9 травня.

"Вся робота, яка велася до цього часу юридичними радниками 40 держав і результатом якої був напрацьований пакет документів отримає політичну підтримку. Це буде висловлення політичної підтримки для подальшої передачі всіх напрацювань до Ради Європи для вже фактичної імплементації. Тобто Рада Європи буде робити необхідні кроки по створенню спецтрибуналу", — розповіла Мудра.