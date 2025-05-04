Зеленський: припинення вогню можливе у будь-який момент і має тривати щонайменше 30 днів

Президент вважає, що це птрібно, щоб "дати шанс дипломатії".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню можливе у будь-який момент і має тривати щонайменше 30 днів.

Як повідомив Офіс президента, про це він сказав під час спільної пресконференції із чеським колегою Петером Павелом.

"Ми вважаємо, що припинення вогню абсолютно можливе в будь-який момент – хоч відсьогодні – і має тривати щонайменше 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Я вдячний Чехії за підтримку нашої позиції", – наголосив Володимир Зеленський.

Також йшлося про дипломатичну роботу з ключовими партнерами – США та Європою, щоб збільшити тиск на РФ та змусити її піти на реальні кроки заради закінчення війни. Для цього необхідне посилення санкцій проти Росії, подальша підтримка України та відчутне зростання оборонної взаємодії в усій Європі.