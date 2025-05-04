Україна і Чехія планують відкрити школу F-16

Україна та Чехія планують відкрити школу для F-16 у межах авіаційної коаліції.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції із главою Чехії Петром Павелом у Празі.

"Наші представники на рівні урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції. А саме – створення україно-чеської школи F-16", – повідомив глава України.

Він сказав, що через безпекову ситуацію такі школи неможливо відкрити в Україні, тому їх створять за кордоном.

"Очевидно станом на зараз через безпекові причини ми не можемо створити таку базу в Україні, бо російські удари щодня тривають і тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи змогли відкритися за межами України. І це буде", – зазначив Зеленський.