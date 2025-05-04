Ворожа атака на Київ: 11 постраждалих, є пошкодження у трьох районах столиці (оновлено)
Ворожа атака на Київ: 11 постраждалих, є пошкодження у трьох районах столиці (оновлено)
Зеленський: Україна готова почати перемир'я з 7 травня. Але – на 30 днів
Зеленський: Україна готова почати перемир'я з 7 травня. Але – на 30 днів
​Другий перший тур виборів президента Румунії
​Другий перший тур виборів президента Румунії
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Зеленський: є люди, які готові не голосувати за ратифікацію угоди з США. Вважаю, їм треба скасувати візи
Зеленський: є люди, які готові не голосувати за ратифікацію угоди з США. Вважаю, їм треба скасувати візи
Золото в Росії, дирхами в Дубаї, мільйони матері та колекція ікон: цікаве у свіжих деклараціях ОПЗЖ
Золото в Росії, дирхами в Дубаї, мільйони матері та колекція ікон: цікаве у свіжих деклараціях ОПЗЖ
Артилерія в епоху дронів
Артилерія в епоху дронів
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
ГоловнаСвіт

Україна і Чехія планують відкрити школу F-16

Її відкриють у межах авіаційної коаліції.

Україна і Чехія планують відкрити школу F-16
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Україна та Чехія планують відкрити школу для F-16 у межах авіаційної коаліції. 

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції із главою Чехії Петром Павелом у Празі.

"Наші представники на рівні урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції. А саме – створення україно-чеської школи F-16", – повідомив глава України.

Він сказав, що через безпекову ситуацію такі школи неможливо відкрити в Україні, тому їх створять за кордоном.

"Очевидно станом на зараз через безпекові причини ми не можемо створити таку базу в Україні, бо російські удари щодня тривають і тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи змогли відкритися за межами України. І це буде", – зазначив Зеленський. 

  • У березні український президент сказав, що "кілька F-16" прилетіли в Україну.
  • Пізніше у НАТО заявили, що додаткові винищувачі готуються до передачі нашій державі. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies