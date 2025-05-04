​У Бразилії поліція запобігла теракту на одному із найбільших концертів співачки Lady Gaga

Концерт відвідали близько двох мільйонів глядачів.

Бразильська поліція повідомила, що запобігла теракту на концерті співачки Lady Gaga на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро в суботу. Підозрюваних затримали.

Як пишуть ВВС та АР, це був один із наймасовіших концертів зірки, він зібрав близько двох мільйонів глядачів.

За даними правоохоронців, напад планувала група, що "поширювала мову ненависті проти ЛГБТК-спільноти". Також організатори імовірно намагалися завербувати завербувати підлітків для здійснення нападів з використанням коктейлів Молотова та саморобних вибухових пристроїв.

Зазначається, що заарештували двох осіб: імовірного лідера групи та підлітка, який під виглядом звичайного відвідувача мав здійснити підрив саморобних вибухових пристроїв. Міністерство юстиції заявило, що підозрювані назвали себе фанатами Леді Гаги.

Поліція видала ордери на обшуки по всіх штатах Ріо-де-Жанейро, Мату-Гросу, Ріу-Гранді-ду-Сул та Сан-Паулу, а також вилучили електронні пристрої та інші матеріали.

Концерт співачки був оплачений містом. Очікували, що він може принести Ріо 100 мільйонів доларів.

Безпеку заходу забезпечували 5000 офіцерів, а глядачам доводилося пройти через металошукачі. Для контролю також використовувалися дрони та камери розпізнавання облич.

Lady Gaga, яка востаннє виступала в Бразилії у 2012 році, вийшла на сцену в рамках туру з просування свого восьмого альбому "Mayhem".