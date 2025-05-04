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Коаліція прем'єр-міністра Португалії лідирує в опитуваннях перед виборами

Лісабон проведе дострокові вибори ‒ треті за три роки.

Коаліція прем'єр-міністра Португалії лідирує в опитуваннях перед виборами
Коаліція прем'єр-міністра Португалії Луїша Монтенегру
Фото: EPA/UPG

Коаліція прем'єр-міністра Португалії Луїша Монтенегру лідирує над опозиційними соціалістами з перевагою в 6,8 відсоткових пунктів за результатами опитування.

Про це пише Bloomberg з посиланням на TVI.

Португалія проведе дострокові вибори 18 травня, треті за три роки, після того, як парламент 11 березня скинув правоцентристський уряд меншості Монтенегру унаслідок вотуму довіри.

Опитування показує, що 34,5% підтримують керівний альянс правоцентристської партії “Демократичний альянс”, який об'єднує Соціал-демократичну партію та меншу консервативну партію Народну партію.

27,7% підтримують соціалістів. Ультраправа партія Chega має 15,7%, а Ліберальна ініціатива ‒ 6,9%.

Livre має 4% підтримки, Лівий блок ‒ 2,2%, а Комуністично-зелений альянс ‒ 3,1%.

  • Раніше стало відомо, що тимчасовий уряд Португалії оголосив про плани вислати близько 18 000 іноземців, які проживають у країні без законних дозволів чи авторизації.
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