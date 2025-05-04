Уряд Португалії хоче вислати з країни 18 тисяч іноземців

Тимчасовий уряд Португалії оголосив про плани вислати близько 18 000 іноземців, які проживають у країні без законних дозволів чи авторизації, пише BBC.

Міністр у справах президента Антоніу Лейтао Амаро заявив, що правоцентристський уряд надасть приблизно 18 000 повідомлень нелегальним мігрантам із проханням виїхати.

За словами Амаро, наступного тижня посадовці почнуть з прохання до близько 4500 нелегальних мігрантів добровільно виїхати протягом 20 днів.

Така інформація з'явилася напередодні дострокових загальних виборів у країні, запланованих на 18 травня.

У березні місцева преса цитувала Амаро, який сказав: “Португалії потрібно переглянути свою систему депортації, яка не працює”.

“Важливо усвідомлювати, що Португалія є однією з трьох країн Європи, які здійснюють найменшу кількість депортацій людей, яким наказано виїхати за порушення правил, зокрема з міркувань безпеки”, – сказав він.

Прем'єр-міністр Луїс Монтенегро оголосив у березні дострокові вибори цього місяця після того, як його уряд меншості, очолюваний його консервативною Соціал-демократичною партією, втратив вотум довіри в парламенті та пішов у відставку.