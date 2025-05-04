Хусити атакували балістичною ракетою аеропорт в Ізраїлі

Єменські хусити атакували міжнародний аеропорт Бен-Гуріон в Ізраїлі балістичною ракетою.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Ракета влучила в районі міжнародного аеропорту Бен-Гуріон, у невеликий ліс, що прилягає до під'їзної дороги.
Відомо, що постраждали щонайменше троє людей, також пошкодження зазнала автомобільна дорога.
Армія оборони Ізраїлю не змогла перехопити балістичну ракету. У ЦАХАЛ заявили, що зробили кілька спроб перехопити ракету, випущену з території Ємену, однак всі вони були невдалими.
Аеропорт призупиняв роботу на годину і наразі працює у звичному режимі. В Ізраїлі розслідують причину цього.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у своїй короткій заяві після ракетної атаки хуситів сказав: "Хто б не завдав нам шкоди, ми завдамо йому семикратного удару".
- Американські військові стверджують, що з моменту початку тривалих повітряних та морських ударів по руху хуситів у Ємені 15 березня вони вразили понад 800 цілей.