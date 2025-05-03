У США набули чинності 25% тарифи на імпорт автозапчастин

У США набули чинності 25% тарифи на імпорт двигунів, трансмісій та інших ключових автомобільних деталей, що посилює тиск на американську автомобільну галузь, передає “Бі-Бі-Сі”.

За декілька днів до цього Трамп дещо пом’якшив заплановані автомобільні тарифи у відповідь на побоювання бізнесу, але не скасував їх.

Президент США заявив, що новий тариф, разом із 25% імпортним податком на готові автомобілі, який набув чинності минулого місяця, має на меті спонукати автовиробників збільшувати виробництво в США.

Але аналітики заявили, що будь-яке негайне розширення виробництва в США, ймовірно, відбудеться за рахунок виробництва в інших місцях, а також призведе до зростання витрат для бізнесу та, зрештою, до зростання цін для клієнтів.

Наразі компанії захищені від труднощів, оскільки побоювання щодо зростання цін призвели до різкого зростання продажів.

Зокрема General Motors та Ford цього тижня повідомили про продовження двозначного зростання продажів у квітні.

Але GM також попередила, що очікує нових витрат цього року до 5 мільярдів доларів в результаті запровадження тарифів, включаючи приблизно 2 мільярди доларів у вигляді зборів на автомобілі, які компанія виробляє в Південній Кореї, та експортує до США.

Керівники заявили, що тепер очікують зростання цін приблизно на 1%, а не падіння, як прогнозувалося раніше.

Інші автомобільні компанії, включаючи Stellantis, виробника Jeep, Fiat та Chrysler, відкликали фінансові прогнози на наступний рік, посилаючись на мінливість ситуації.

«Ми залишаємося схильними до надзвичайної невизначеності», – сказав аналітикам цього тижня фінансовий директор Stellantis Дуг Остерманн.

Майже половина автомобілів, проданих у США минулого року, була імпортована з-за меж країни.

Наразі деталі, виготовлені в Мексиці та Канаді відповідно до угоди про вільну торгівлю, будуть звільнені від мит. Спочатку чиновники називали це послаблення тимчасовим, але після того, як цього тижня були опубліковані митні інструкції, аналітики заявили, що тепер, ймовірно, послаблення залишиться чинним.

Керівники деяких фірм заявили, що вони вивчають шляхи збільшення виробництва в США, щоб пом'якшити нові витрати.

General Motors заявила, що в результаті запровадження тарифів розширила виробництво вантажівок на своєму заводі у Форт-Вейні, штат Індіана, приблизно на 50 000 одиниць. Цього тижня компанія також заявила, що скоротить виробництво в Канаді.

Mercedes також заявила, що має гнучкість щодо розширення виробництва на своєму заводі в Алабамі.

Арт Вітон, директор з питань трудових досліджень Корнельського університету, сказав, що США можуть побачити більше подібних заяв у найближчі місяці, але він не очікує будівництва нових заводів найближчим часом, враховуючи значення цих інвестицій та те, як швидко змінюється ситуація.

«Якщо я збираюся приймати багатомільярдне рішення... я б не робив цього на такому нестабільному ринку», – сказав він.

Адміністрація Трампа заявила, що працює над торговельними угодами з ключовими країнами для галузі, включаючи Південну Корею та Японію.

Трамп також може змінити свою політику, якщо почнуть з'являтися ознаки економічної шкоди, сказав Вітон.

«Зараз все досить добре», – сказав він. «Я не думаю, що повний вплив цих тарифів вже проявився».