Президент США Дональд Трамп підписав низку указів про пом'якшення “автомобільних” тарифів, передає Reuters.

Видання зазначає, що це допомогло послабити деякі побоювання інвесторів щодо нестабільної торговельної політики Трампа. Президент відвідав Мічиган, колиску автомобільної промисловості США, лише за кілька днів до того, як мав набути чинності новий пакет 25% імпортних мит на автомобільні компоненти.

Нові укази дають автовиробникам 2 роки, щоб збільшити відсоток вітчизняних компонентів в автомобілях, зібраних усередині країни. Це дозволить їм компенсувати тарифи на імпортні автозапчастини, що використовуються в автомобілях, зібраних у США, у розмірі 3,75% від загальної вартості рекомендованої роздрібної ціни виробника автомобілів – до квітня 2026 року, та 2,5% від обсягів виробництва в США – до 30 квітня 2027 року.

Лідери автомобільної промисловості активно тиснули на адміністрацію протягом тижнів після того, як Трамп вперше оголосив про свої 25% тарифи на імпортні автомобілі та автозапчастини. Ці тарифи, спрямовані на те, щоб змусити автовиробників перенести виробництво на внутрішній ринок, загрожували похитнути північноамериканську мережу автомобільного виробництва, інтегровану в США, Канаду та Мексику.