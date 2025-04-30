Ліберали Марка Карні здобули перемогу на виборах у Канаді
Ліберали Марка Карні здобули перемогу на виборах у Канаді
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Джей Ді Венс: Україна не виграє війну
Джей Ді Венс: Україна не виграє війну
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
ГоловнаСвіт

Трамп підписав низку указів про пом'якшення "автомобільних" тарифів

Нові укази дають американським автовиробникам 2 роки, щоб збільшити відсоток вітчизняних компонентів в автомобілях, зібраних усередині країни.

Трамп підписав низку указів про пом'якшення "автомобільних" тарифів
Дональд Трамп за кермом Tesla
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав низку указів про пом'якшення “автомобільних” тарифів, передає Reuters. 

Видання зазначає, що це допомогло послабити деякі побоювання інвесторів щодо нестабільної торговельної політики Трампа. Президент відвідав Мічиган, колиску автомобільної промисловості США, лише за кілька днів до того, як мав набути чинності новий пакет 25% імпортних мит на автомобільні компоненти.

Нові укази дають автовиробникам 2 роки, щоб збільшити відсоток вітчизняних компонентів в автомобілях, зібраних усередині країни. Це дозволить їм компенсувати тарифи на імпортні автозапчастини, що використовуються в автомобілях, зібраних у США, у розмірі 3,75% від загальної вартості рекомендованої роздрібної ціни виробника автомобілів – до квітня 2026 року, та 2,5% від обсягів виробництва в США – до 30 квітня 2027 року.

Лідери автомобільної промисловості активно тиснули на адміністрацію протягом тижнів після того, як Трамп вперше оголосив про свої 25% тарифи на імпортні автомобілі та автозапчастини. Ці тарифи, спрямовані на те, щоб змусити автовиробників перенести виробництво на внутрішній ринок, загрожували похитнути північноамериканську мережу автомобільного виробництва, інтегровану в США, Канаду та Мексику.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies