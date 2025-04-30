Головне за ніч та ранок середи, 30 квітня: атака на Дніпропетровщину, майже 180 боєзіткнень, 100 днів Трампа

Нічна повітряна атака, 177 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи в Росії.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті захисники відбили 177 атак.

На Покровському напрямку відбулося 75 боїв.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Липове, Нове, Новомихайлівка, Мирне, Зелена Долина та Ямполівка.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 25 атак російських загарбників.

Сили оборони уразили 15 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, чотири артилерійські засоби та засіб РЕБ російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1100 солдатів. Від початку вторгнення РФ Сили оборони знищили близько 951 960 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Росія значно інтенсифікувала бойові дії, попри заяви про готовність до припинення вогню. Основні зусилля окупанти зосереджують на Покровському напрямку, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. Він присвятив день роботі в бригадах, які тримають оборону на цьому напрямку.

Ворог уперто намагається прорвати оборону українських військ на Покровському напрямку та вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. "З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги", – відзначив Сирський.

Докладніше – в новині.

У ніч на 30 квітня окупанти атакували Дніпропетровську область. Унаслідок шахедної атаки по Дніпру загинув 53-річний чоловік, 78-річний місцевий житель отримав поранення.

Найбільше руйнувань зазнав приватний сектор Дніпра. У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали.

Через російські обстріли на Харківщині поранені близько пів сотні людей.

По Харкову і області російські війська застосували 55 ударних безпілотників та 13 КАБів.

Більше інформації – в новині.

Загалом Росія запустила по Україні понад сотню дронів, ППО збила майже половину з них.

Ще 22 безпілотники-імітатори не досягли цілей.

Сьогодні, 30 квітня, Верховна Рада підтримала за основу та в цілому продовження строку добровільного повернення після самовільного залишення частини (СЗЧ) до 30 серпня цього року.

Законопроєкт підтримали 282 голосами.

Про основні положення законопроєкту – в новині.

За повідомленнями джерел серед Сил оборони, цієї ночі СБУ атакувала дронами Муромський приладобудівний завод, що виготовляє продукцію для ведення війни проти України. Це підприємство спеціалізується на виготовленні засобів запалювання боєприпасів і деталей та виробів для військово-морського флоту і авіації.

За даними співрозмовників, на заводі відбулося 5 вибухів.

Подробиці – в новині.

Президент США Дональд Трамп виголосив півторагодинну промову на мітингу у Мічигані з нагоди 100 днів з моменту його повернення до Білого дому.

Як пише BBC, у переліку досягнень, якими вихвалявся республіканець перед прихильниками, не знайшлося місця для чогось, пов'язаного з Україною. Трамп не згадав війну та свої "миротворчі зусилля" у виступі.

Натомість президент активно критикував попередників, звинувачуючи їх у рекордному рівні міграції та спробі вкрасти вибори. Своїх суперників Трамп назвав "злочинцями".

Більше інформації – в новині.

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