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Рада підтримала за основу посилення штрафів за джипінг на територіях природно-заповідного фонду

Законопроєкт передбачає підвищення штрафів у 50 разів.

Рада підтримала за основу посилення штрафів за джипінг на територіях природно-заповідного фонду
Ілюстративне фото: джипінг
Фото: соцмережі

Парламент проголосував у першому читанні законопроєкт № 11309, розроблений Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, про посилення адміністративної відповідальності за правопорушення на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду. 

За відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів. 

Законопроєкт враховує нові екологічні обмеження, передбачені Законом №4188-IX, що забороняє проїзд механічних транспортних засобів на заповідній території. Його прийняття – послідовний крок для реалізації Закону про сувору заборону джипінгу на територіях ПЗФ. 

Нагадаємо, що 8 січня 2025 року Верховна Рада ухвалила Закон України №4188-IX «Про внесення змін до ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» щодо забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду», який суттєво обмежив можливість пересування транспортними засобами на заповідних територіях.

«Без оновлення політики штрафів є ризики, що потенційні правопорушники зможуть ігнорувати нові правила, адже сьогодні розмір штрафу для громадян становить від 153 до 408 грн, а для посадових осіб – від 255 до 510 грн. Такі суми не виконують превентивну функцію. Відповідальність за руйнування довкілля не може коштувати менше, ніж обід у кафе», – наголосила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук

Вона навила приклад, що у 2024 році було винесено 661 протокол і накладено штрафів на суму лише 89,24 тис. грн. Але фактичні збитки природно-заповідному фонду за цей же період становили понад 430 млн грн».

Законопроєкт № 11309 передбачає суттєве, у 50 разів, підвищення штрафів за порушення правил охорони та використання заповідних територій:

  • для фізичних осіб – від 8,5 тис. до 17 тис. грн;
  • для посадових осіб – від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

«Йдеться не тільки про зміну філософії відповідальності за шкоду довкіллю – це також про наші міжнародні зобов’язання, зокрема статтю 361 Угоди про асоціацію з ЄС, де питання охорони довкілля визначене як стратегічне. Збільшення штрафів – один з дієвих методів захистити біорізноманіття від знищення та негативного впливу транспортних засобів», – зазначила міністр.

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