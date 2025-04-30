Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Джей Ді Венс: Україна не виграє війну
Джей Ді Венс: Україна не виграє війну
Ліберали Марка Карні здобули перемогу на виборах у Канаді
Ліберали Марка Карні здобули перемогу на виборах у Канаді
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
ГоловнаСуспільствоПодії

Затримали агентку РФ, яка під час прогулянок із дитиною коригувала удари по Житомирщині

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримали агентку РФ, яка під час прогулянок із дитиною коригувала удари по Житомирщині
Фото ілюстративне
Фото: Укрінформ

Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одну агентку ФСБ на Житомирщині. Зрадницею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону.

Як пише СБУ, щоб отримати координати для вогневого ураження, зрадниця обходила місто та його околиці і фотографувала місця ймовірного перебування українських захисників.

Для конспірації агентка гуляла із своєю 4-річною дитиною, яку за "легендою" відводила до місцевого дитсадочка. У такий спосіб фігурантка намагалася виявити, а потім передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони.

Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів Укрзалізниці, серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

Співробітники СБУ затримали агентку та запобігли передачі розвідданих агресору.

Одночасно з цим співробітники Служби безпеки провели комплексні заходи для убезпечення українських об’єктів.Жінка потрапила у поле зору фсб, коли шукала додаткові заробітки на Телеграм-каналах. Там її завербував російський спецслужбіст, особу якого вже встановили кіберфахівці СБУ.

Під час обушку у затриманої вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • До 15 років ув’язнення засудили агента воєнної розвідки РФ, який коригував удари по Житомирщині.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies