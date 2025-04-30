Затримали агентку РФ, яка під час прогулянок із дитиною коригувала удари по Житомирщині

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одну агентку ФСБ на Житомирщині. Зрадницею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону.

Як пише СБУ, щоб отримати координати для вогневого ураження, зрадниця обходила місто та його околиці і фотографувала місця ймовірного перебування українських захисників.

Для конспірації агентка гуляла із своєю 4-річною дитиною, яку за "легендою" відводила до місцевого дитсадочка. У такий спосіб фігурантка намагалася виявити, а потім передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони.

Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів Укрзалізниці, серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

Співробітники СБУ затримали агентку та запобігли передачі розвідданих агресору.

Одночасно з цим співробітники Служби безпеки провели комплексні заходи для убезпечення українських об’єктів.Жінка потрапила у поле зору фсб, коли шукала додаткові заробітки на Телеграм-каналах. Там її завербував російський спецслужбіст, особу якого вже встановили кіберфахівці СБУ.

Під час обушку у затриманої вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.