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У Первомайську на Миколаївщині затримали посадовицю міськради за підозрою у “зливі” ворогу локацій ЗСУ

Їй загрожує довічне.

У Первомайську на Миколаївщині затримали посадовицю міськради за підозрою у “зливі” ворогу локацій ЗСУ
Фото: прокуратура

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Миколаївщині ще одну російську агентку. Нею виявилася 57-річна працівниця одного з управлінь Первомайської міськради, яка шпигувала за оборонцями південного регіону, передає СБУ. 

СБУ затримала її, коли фігурантка знаходилася на нараді зі своїм керівництвом та колегами.

За матеріалами справи, жінка намагалася виявити «нові» локації підрозділів ЗСУ, куди вони перемістилися зі своїх стандартних пунктів базування після початку повномасштабної війни. 

Також під час розвідвилазок вона фіксувала маршрути руху, кількість та найменування військової техніки Сил оборони, що прямує до передової.

Зібрану інформацію вона «скидала» в шпигунський чат-бот, який адмініструє зрадник – Сергій Лебедєв (псевдонім «Лохматий»), що переховується у Донецьку.

Отримані розвіддані ворожий «адмін» переправляв своїм кураторам одразу з двох російських спецслужб – ФСБ та воєнної розвідки країни-агресора.

Агентурні відомості окупанти планували використати для підготовки нових серій ракетно-дронових атак РФ по території регіону.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігурантку. 

Під час обшуків у неї вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які зловмисниця використовувала у підривній діяльності на користь окупантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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