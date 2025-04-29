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У Дніпропетровській області росіяни атакували будинок з двома дітьми. Одна дівчинка загинула

Ворог атакував дронами. 

У Дніпропетровській області росіяни атакували будинок з двома дітьми. Одна дівчинка загинула
У Дніпропетровській області російський дрон вдарив по будинку сім'ї з двома дітьми
Фото: ДСНС України в Telegram

Цієї ночі російська армія атакувала Дніпропетровську область. У Самарівському районі внаслідок влучання дрона в житловий будинок убито дитину. Вона перебувала під завалами, мешканці витягли її самостійно, але дівчинка померла дорогою до лікарні.

Загинула дитина 2012 року народження, повідомили в ДСНС. Ще одну потерпілу дитину 2019 року народження з-під завалів дістали рятувальники. 

Постраждали і батьки дівчаток, та вони відмовилися від госпіталізації.

"У Самарівському районі ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Під завалами опинились діти", – йдеться в повідомленні ДСНС. 

В іншому районі, Синельниківському, ворог вдарив по підприємству. За попередніми даними, без загиблих та поранених. 

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