У Дніпропетровській області росіяни атакували будинок з двома дітьми. Одна дівчинка загинула

У Дніпропетровській області російський дрон вдарив по будинку сім'ї з двома дітьми

Цієї ночі російська армія атакувала Дніпропетровську область. У Самарівському районі внаслідок влучання дрона в житловий будинок убито дитину. Вона перебувала під завалами, мешканці витягли її самостійно, але дівчинка померла дорогою до лікарні.

Загинула дитина 2012 року народження, повідомили в ДСНС. Ще одну потерпілу дитину 2019 року народження з-під завалів дістали рятувальники.

Постраждали і батьки дівчаток, та вони відмовилися від госпіталізації.

"У Самарівському районі ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Під завалами опинились діти", – йдеться в повідомленні ДСНС.

В іншому районі, Синельниківському, ворог вдарив по підприємству. За попередніми даними, без загиблих та поранених.