У Дніпропетровській області росіяни атакували будинок з двома дітьми. Одна дівчинка загинула

Цієї ночі російська армія атакувала Дніпропетровську область. У Самарівському районі внаслідок влучання дрона в житловий будинок убито дитину. Вона перебувала під завалами, мешканці витягли її самостійно, але дівчинка померла дорогою до лікарні.
Загинула дитина 2012 року народження, повідомили в ДСНС. Ще одну потерпілу дитину 2019 року народження з-під завалів дістали рятувальники.
Постраждали і батьки дівчаток, та вони відмовилися від госпіталізації.
"У Самарівському районі ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Під завалами опинились діти", – йдеться в повідомленні ДСНС.
В іншому районі, Синельниківському, ворог вдарив по підприємству. За попередніми даними, без загиблих та поранених.
- Цієї ночі російська армія влаштувала чергову атаку дронами проти України. Постраждав і Київ: там у Десняньскому районі горіла будівля.