ABC: австралійські танки M1A1 Abrams все ще не відправились в Україну

Ймовірною причиною затримки є те, що США не надають дозволу на передачу танків Україні.

Танки M1A1 Abrams, які планували передати Україні, все ще не виїхали з Австралії.

Про це повідомляє ABC.

“Більш ніж через шість місяців після того, як вперше було оголошено про передачу танків M1A1 Abrams у рамках пакету військової допомоги Австралії на суму 245 мільйонів доларів, ABC може повідомити, що застарілі армійські машини все ще очікують остаточного дозволу на відправку за кордон”, - йдеться у повідомленні.

Ймовірно, причиною затримки є те, що США не надають дозволу на передачу танків Україні.

Водночас міністерство оборони Австралії стверджує, що процес експорту триває, і поставка M1A1 "залишається запланованою" на 2025 рік.

“Ми починаємо сумніватися, чи дійсно українці хочуть ці машини - дах танка є найслабшим місцем Abrams, і це війна дронів”, - сказав представник оборонного відомства на умовах анонімності.