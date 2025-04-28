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Зеленський: ми цінуємо життя людей, а не паради

Росія намагається маніпулювати, коли пропонує чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. 

Зеленський: ми цінуємо життя людей, а не паради
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

На Черкащині триває робота, щоб відновити постачання газу. Після удару “шахедів” є пошкодження  критичної цивільної інфраструктури.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Це сталося ще й на тлі вимог світу до Росії завершувати цю війну, встановити тишу. Тобто кожен новий день – новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути – і тиснути відчутно, – щоб вони там, у Москві, були змушені завершувати цю війну – завершувати війну, яка тільки Росії й потрібна”, - зазначив президент України.

Він наголосив, що в Україні не хотіли жодної секунди цієї війни і готові максимально швидко працювати з усіма партнерами, хто може допомогти встановити мир і гарантувати безпеку. 

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“Ми ще 11 березня відповіли позитивно на саме американську пропозицію повної тиші. Ми запропонували своє – у двосторонньому порядку – Росії: припинити удари щонайменше по цивільних об’єктах, хоча б по них. Запропонували також зробити повним і продовжити на 30 днів припинення вогню на Великдень”, - нагадав Володимир Зеленський.

Голова держави зауважив, що Росія намагається маніпулювати, коли пропонує чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. 

“Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне та безумовне припинення вогню і щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано та надійно, – це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також пропозиція Америки. Росія знає, що робити і як відповідати – припиняти вогонь реально. І ми вважаємо, що тиск світу, тиск Сполучених Штатів Америки може штовхнути Росію саме до такої відповіді, яка потрібна”, - запевнив президент.

Володимир Зеленський розповів, що документ щодо угоди про економічне партнерство зі США став значно сильнішим, рівноправним, і може стати вигідним і для України, і для Америки. 

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