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​На Миколаївщині під час виклику на сімейну сварку загинув поліцейський

Ще трьох поліцейських госпіталізовано.

​На Миколаївщині під час виклику на сімейну сварку загинув поліцейський
Максим Рижко
Фото: Іван Вигівський

Сьогодні, 28 квітня, у Миколаївській області наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку. Під час втечі чоловік дістав гранату та кинув її у бік поліцейських.

Про це повідомив голова Нацполіції України Іван Вигівський.

“Від отриманих травм 21-річний поліцейський сектору реагування патрульної поліції Вознесенського районного управління поліції сержант поліції Максим Рижко загинув під час надання медичної допомоги”, - йдеться у повідомленні. 

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Крім того, ще троє поліцейських отримали поранення, їх було госпіталізовано.

Втім, озброєного нападника одразу ж затримали.

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