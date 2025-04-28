За острови на Дніпрі точаться постійні бої, - ГУР

"Хто контролює Дніпровські острови, той в якійсь мірі контролює той чи інший берег".

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк заявив, що за острови на Дніпрі точаться постійні бої.

Про це він розповів у коментарі "Радіо Свобода".

"Ситуація на островах залишається напруженою, звичайно. Це величезна зона відповідальності, це територія, яку мають контролювати спеціально навчені, підготовлені люди, і в них має бути відповідне забезпечення. Відповідно, хто контролює Дніпровські острови, той в якійсь мірі контролює той чи інший берег. За ці острови йдуть постійні бойові зіткнення, за ці острови йдуть постійні бої", – сказав він.

Черняк наголосив, що Сили оборони "стійко стоять і не дають відвоювати ворогам ту територію, яку вони постійно кожного дня намагаються захопити".