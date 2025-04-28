Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаСуспільствоВійна

За острови на Дніпрі точаться постійні бої, - ГУР

"Хто контролює Дніпровські острови, той в якійсь мірі контролює той чи інший берег". 

За острови на Дніпрі точаться постійні бої, - ГУР
Фото: Сайт президента

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк заявив, що за острови на Дніпрі точаться постійні бої.

Про це він розповів у коментарі "Радіо Свобода".

"Ситуація на островах залишається напруженою, звичайно. Це величезна зона відповідальності, це територія, яку мають контролювати спеціально навчені, підготовлені люди, і в них має бути відповідне забезпечення. Відповідно, хто контролює Дніпровські острови, той в якійсь мірі контролює той чи інший берег. За ці острови йдуть постійні бойові зіткнення, за ці острови йдуть постійні бої", – сказав він.

Черняк наголосив, що Сили оборони "стійко стоять і не дають відвоювати ворогам ту територію, яку вони постійно кожного дня намагаються захопити".

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies