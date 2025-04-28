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"Білі янголи" евакуювали з прикордоння Сумщини чоловіка, будинок якого знищили росіяни

Російський снаряд влучив прямо в будинок

"Білі янголи" евакуювали з прикордоння Сумщини чоловіка, будинок якого знищили росіяни
Фото: поліція Сумської області

Екіпаж "Білі янголи" евакуювали жителя прикордоння Сумщини, який втратив будинок через обстріли РФ.

Про це інформує Національна поліція України.

У поліції наголошують, що жителі прифронтових територій часом до останнього відкладають евакуацію, адже кожен сподівається, що "ось-ось і ворожий вогонь вщухне, проте армія рф продовжує обстрілювати мирне населення прикордоння".

"Того страшного дня Володимир Вікторович, як завжди, був на подвір'ї, коли раптово пролунав вибух. Снаряд влучив прямо в його будинок, і вибухова хвиля повалила чоловіка на землю. Коли пан Володимир оговтався, побачив, що його дім охоплений полум'ям. Проте на щастя його собака, Дінка, змогла вибігти з палаючої оселі. Чоловік, який в одну мить втратив все, зрозумів, що найголовніше — залишити небезпечне місце та не роздумуючи зателефонував у поліцію з проханням допомоги", — ідеться у повідомленні.

Спецпідрозділ "Білий янгол" прибув на місце, коли будинок ще горів. У таких умовах чоловіка і його собаку евакуювали до більш безпечного місця. 

  • У березні на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію із чотирьох сіл Краснопільської громади, а саме —Осоївки, Хмелівки, Веселого та Лозового.
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