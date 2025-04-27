Уночі росіяни атакували прикордоння Сумщини, постраждала жінка

У ніч на 27 квітня ворог атакував ударними дронами село Краснопільської громади Сумського району. Постраждала 85-річна жінка.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

"Ворог здійснив обстріл одного із сіл Краснопільської громади Сумського району. Зафіксовано п’ять місць влучань БпЛА ударного типу", — кажуть у поліції.

Фото: поліція Сумщини

Унаслідок ударів постраждала 85-річна жінка. Її знайшли неподалік місця обстрілу працівники поліції і транспортували до лікарні.

Пошкоджено двоповерховий будинок, 4 приватні домоволодіння та один цивільний автомобіль.

Фото: поліція Сумщини

26 квітня уранці ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади Сумщини. Через це тимчасово скасували рух одного із приміських потягів.

На місцях обстрілів працюють слідчі поліції. Вони здійснюють обстеження та ретельно документують наслідки влучань, фіксуючи кожен воєнний злочин.