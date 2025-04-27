Уночі росіяни атакували прикордоння Сумщини, постраждала жінка

У ніч на 27 квітня ворог атакував ударними дронами село Краснопільської громади Сумського району. Постраждала 85-річна жінка.
Про це повідомляє поліція Сумської області.
"Ворог здійснив обстріл одного із сіл Краснопільської громади Сумського району. Зафіксовано п’ять місць влучань БпЛА ударного типу", — кажуть у поліції.
Унаслідок ударів постраждала 85-річна жінка. Її знайшли неподалік місця обстрілу працівники поліції і транспортували до лікарні.
Пошкоджено двоповерховий будинок, 4 приватні домоволодіння та один цивільний автомобіль.
- 26 квітня уранці ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади Сумщини. Через це тимчасово скасували рух одного із приміських потягів.