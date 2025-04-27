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Уночі росіяни атакували прикордоння Сумщини, постраждала жінка

Пошкоджені приватні будинки та авто.

Уночі росіяни атакували прикордоння Сумщини, постраждала жінка
обстріли Сумського району
Фото: поліція Сумщини

У ніч на 27 квітня ворог атакував ударними дронами село Краснопільської громади Сумського району. Постраждала 85-річна жінка.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

"Ворог здійснив обстріл одного із сіл Краснопільської громади Сумського району. Зафіксовано п’ять місць влучань БпЛА ударного типу", — кажуть у поліції.

Фото: поліція Сумщини

Унаслідок ударів постраждала 85-річна жінка. Її знайшли неподалік місця обстрілу працівники поліції і транспортували до лікарні.

Пошкоджено двоповерховий будинок, 4 приватні домоволодіння та один цивільний автомобіль.

Фото: поліція Сумщини
 На місцях обстрілів працюють слідчі поліції. Вони здійснюють обстеження та ретельно документують наслідки влучань, фіксуючи кожен воєнний злочин. 

  • 26 квітня уранці ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади Сумщини. Через це тимчасово скасували рух одного із приміських потягів.
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