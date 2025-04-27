За добу Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу українські оборонці ліквідували 1030 російських солдатів і знищили 8 ворожих танків та понад 40 артилерійських систем.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 948 640 солдатів.

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