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За добу Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 948 640 солдатів.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів
Фото: Скріншот

За минулу добу українські оборонці ліквідували 1030 російських солдатів і знищили 8 ворожих танків та понад 40 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 948 640 (+1030) осіб,
  • танків ‒ 10719 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22325 (+5) од,
  • артилерійських систем – 27007 (+42) од,
  • РСЗВ – 1373 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1145 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34011 (+114),
  • крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46187 (+136) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)

Дані уточнюються.

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