Росіяни зранку 26 квітня росіяни здійснили пробу вийти до населеного пункту Багатир на Донеччині. Як зазначили у тактичній групі "Вугледар", завдяки правильній роботі штабу з питань організації розвідки, вдалося завчасно виявити дві мото- та автомобільні колони, які з 4 години ранку намагалися атакувати наших оборонців.

"Командиром тактичної групи та командирами бригад було організовано спільне виконання завдань з вогневого ураження на Новопавлівському напрямку. Тісна взаємодія між бригадами, правильна організація розвідки противника та чітке управління бойовими діями, дало результат: знищено 15 мотоциклів, 9 автомобілів, а також знищено 40 ворожих піхотинців", - повідомили в ТГ "Вугледар".

Нагадаю, окупанти не залишають спроб атакувати українські війська, зокрема, на Донеччині, накопичуючи сили та плануючи вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області до 9 травня.