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Оборонці розбили колону росіян з 15 мотоциклів і 9 автомобілів на Донеччині, - ТГ "Вугледар"

Окупанти намагались атакувати село Багатир.

Оборонці розбили колону росіян з 15 мотоциклів і 9 автомобілів на Донеччині, - ТГ "Вугледар"
Колона росіян на Донеччині

Росіяни зранку 26 квітня росіяни здійснили пробу вийти до населеного пункту Багатир на Донеччині. Як зазначили у тактичній групі "Вугледар", завдяки правильній роботі штабу з питань організації розвідки, вдалося завчасно виявити дві мото- та автомобільні колони, які з 4 години ранку намагалися атакувати наших оборонців.

"Командиром тактичної групи та командирами бригад було організовано спільне виконання завдань з вогневого ураження на Новопавлівському напрямку. Тісна взаємодія між бригадами, правильна організація розвідки противника та чітке управління бойовими діями, дало результат: знищено 15 мотоциклів, 9 автомобілів, а також знищено 40 ворожих піхотинців", - повідомили в ТГ "Вугледар".

Нагадаю, окупанти не залишають спроб атакувати українські війська, зокрема, на Донеччині, накопичуючи сили та плануючи вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області до 9 травня.

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