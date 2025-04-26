Росіяни вбили мирну жительку Білозерки на Херсонщині

Внаслідок артобстрілу Білозерки на Херсонщині загинула 70-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на подвір’ї.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. "За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвело до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні. За даними слідства, 26 квітня близько 12:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл Білозерки. Внаслідок ворожої атаки загинула 70-річна жінка. В момент вибуху снаряду вона перебувала на подвір’ї. Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовослужбовцями ЗС РФ.