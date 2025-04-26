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​На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві після атаки російських дронів

Постраждали двоє працівників.

​На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві після атаки російських дронів
пожежа на Харківщині 26 квітня 2025 року

У місті Дергачі на Харківщині ворожі ударні безпілотники атакували цивільне підприємство.

пожежа на Харківщині 26 квітня 2025 року
пожежа на Харківщині 26 квітня 2025 року

Як повідомила ДСНС, обстріл зафіксували близько 7.20 26 квітня. Внаслідок удару постраждали двоє працівників. Пожежа охопила 2500 квадратних метрів складської будівлі та пошкодила сусідній склад.

Support LB.ua

До ліквідації залучили понад чотири десятки рятувальників і 8 одиниць техніки та піротехнічний розрахунок. Пожежу гасили чотири години.

пожежа на Харківщині 26 квітня 2025 року
пожежа на Харківщині 26 квітня 2025 року

Того ж дня росіяни атакували дронами Харків, відомо про влучання поблизу багатоповерхівки у Шевченківському районі. Через падіння уламків БпЛА постраждала дитина.

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