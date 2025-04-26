У місті Дергачі на Харківщині ворожі ударні безпілотники атакували цивільне підприємство.
Як повідомила ДСНС, обстріл зафіксували близько 7.20 26 квітня. Внаслідок удару постраждали двоє працівників. Пожежа охопила 2500 квадратних метрів складської будівлі та пошкодила сусідній склад.
До ліквідації залучили понад чотири десятки рятувальників і 8 одиниць техніки та піротехнічний розрахунок. Пожежу гасили чотири години.
Того ж дня росіяни атакували дронами Харків, відомо про влучання поблизу багатоповерхівки у Шевченківському районі. Через падіння уламків БпЛА постраждала дитина.