Головне за ніч та ранок суботи, 26 квітня: атака дронів на Харків, понад 150 боєзіткнень, Зеленський в Римі

Нічна повітряна атака, 156 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, роковини катастрофи на ЧАЕС.

У 39-ті роковини Чорнобильської катастрофи Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у соцмережах відзначив, що у 1986 році українські добровольці рятували Європу від радіаційної небезпеки, а сьогодні рятують Україну та Європу від російської агресії.

Генерал зокрема наголосив, що ця катастрофа відкрила людям очі на масштаби брехні системи. "Адже 1 травня 1986 року в Києві, за 100 кілометрів від вибуху, влада не просто не скасувала, а вивела на демонстрацію тисячі дорослих городян і дітей". Сирський підкреслив, що "та сама брехня від російських окупантів звучить дотепер: знищення українських міст вони називають "визволенням", різанину і розстріли у Бучі – "постановкою", а ракетні удари по українських містах — "миротворчістю".

За словами Головнокомандувача, сьогодні російські загарбники ще раз поставили світ на межу ядерної загрози, захопивши Запорізьку АЕС й обстрілюючи інші атомні електростанції. Вони знову здійснюють техногенні й економічні катастрофи, зокрема як під час підриву Каховської гідроелектростанції.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 156 боєзіткнень, важкою ситуація залишається на Покровському напрямку (44 штурмові дії агресора).

Також російські військові посилили штурмові дій на Новопавлівському напрямку (19 ворожих атак).

На Курському напрямку українські захисники зупинили 30 штурмових дій загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1110 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 947 610 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уранці 26 квітня росіяни атакували дронами Харків, відомо про влучання поблизу багатоповерхівки у Шевченківському районі. Через падіння уламків БпЛА постраждала дитина.

"Попередньо — акубаротравма. Уся медична допомога дитині надається", — повідомив міський голова Ігор Терехов.

Уночі росіяни атакували також цивільну інфраструктуру Кропивницького, на місці атаки виникли пожежі. Рятувальники ліквідовують наслідки.

Ударними дронами ворожа армія атакувала і Дніпропетровщину.

У місті Кам'янське загинув чоловік, постраждали четверо людей. Підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 11 безпілотників.

На Київщині унаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки, постраждала людина.

Загалом Росія атакувала Україну трьома ракетами та 114-ма БпЛА, 66 ударних безпілотників знищили сили ППО.

31 ворожий безпілотник-імітатор не досяг цілей.

Володимир Зеленський прибув до Рима.

Президент разом із першою леді Оленою Зеленською та українською делегацією візьмуть участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском.

Трамп і Зеленський зустрілися перед похороном Папи Франциска і домовилися провести ще одну зустріч після чину похорону.

Наразі у Ватикані розпочалася жалобна меса.

Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social після приземлення у Римі заявив, що попередня доба минула у "перемовинах та зустрічах з Україною та Росією", за підсумками яких "вони дуже близькі до угоди".

Президент США тепер хоче, щоб "обидві сторони зустрілися на дуже високому рівні, щоб покласти цьому край". За словами республіканця, "ключові пункти угоди вже погоджені".

Трамп закликав негайно припинити кровопролиття та пообіцяв, що Сполучені Штати "будуть там, де буде потрібно, щоб сприяти завершенню цієї жорстокої та безглуздої війни".

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