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За добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 947 610 солдатів.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів
Фото: скрин відео

За добу Сили оборони знищли 8 ворожих танків, 70 артилерійських систем та 1110 російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.25 орієнтовно склали: 

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 947 610 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 10711 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22320 (+5) од,
  • артилерійських систем – 26965 (+70) од,
  • РСЗВ – 1372 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1145 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33897 (+118),
  • крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46051 (+145) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)

Дані уточнюються.

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