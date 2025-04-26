За добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів

За добу Сили оборони знищли 8 ворожих танків, 70 артилерійських систем та 1110 російських окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 947 610 (+1110) осіб,
- танків ‒ 10711 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22320 (+5) од,
- артилерійських систем – 26965 (+70) од,
- РСЗВ – 1372 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1145 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33897 (+118),
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46051 (+145) од,
- спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)
Дані уточнюються.