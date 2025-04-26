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Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали 5 людей

Ворог атакував критичну та соціальну інфраструктуру області.

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали 5 людей
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби під обстрілами РФ опинилися 33 населені пункти Херсонської області, ворог бив по соціальній і критичній інфраструктурі. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Дудчани, Зміївка, Інгулець, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Костирка, Миколаївка, Микільське, Молодіжне, Новотягинка, Олександрівка, Осокорівка, Одрадокам'янка, Понятівка, Правдине, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Українка, Хрещенівка, Чорнобаївка, Широка Балка, Шляхове та місто Херсон.

Також ворог здійснив ракетні удари по Херсонському району. Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду, гаражі та приватні автомобілі", — каже Прокудін.

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