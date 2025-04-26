Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Кропивницького

Російські військові у ніч на 26 квітня атакували цивільну інфраструктуру в одному з районів Кропивницького. Є пошкодження.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Вночі 26 квітня внаслідок російської атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в одному з районів обласного центру. Постраждали офісні та складські приміщення", — ідеться у повідомленні.
На місці події працюють усі оперативні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Наразі рятувальники ліквідовують пожежі будівель, що виникли в результаті обстрілу.
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