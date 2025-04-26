Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Кропивницького

Російські військові у ніч на 26 квітня атакували цивільну інфраструктуру в одному з районів Кропивницького. Є пошкодження.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Вночі 26 квітня внаслідок російської атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в одному з районів обласного центру. Постраждали офісні та складські приміщення", — ідеться у повідомленні.

На місці події працюють усі оперативні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наразі рятувальники ліквідовують пожежі будівель, що виникли в результаті обстрілу.