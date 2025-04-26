ЗМІ: США гарантуватимуть безпеку контингенту "коаліції охочих" в Україні

Видання The Telegraph стверджує, що у приватних розмовах Сполучені Штати Америки погодилися надавати певні гарантії безпеки для військового контингенту "коаліції охочих", який після завершення війни перебуватиме на території України.

Поки що йдеться про те, що Вашингтон забезпечить європейських союзників розвідувальною та логістичною підтримкою. Натомість залишається незрозумілим, чи готові будуть США втрутитися в тому разі, якщо військові опиняться під атакою з боку росіян.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає прогрес у перемовинах щодо гарантій безпеки проривом, адже упродовж двох місяців намагався отримати від адміністрації Дональда Трампа позитивну відповідь щодо створення "заслону" для миротворчого контингенту.

У публічній площині Трамп та його оточення досі ухилялися від чітких пояснень свого бачення долученості США до гарантій безпеки для України.