У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Реформа армії. Що відомо про Третій армійський корпус Білецького
Реформа армії. Що відомо про Третій армійський корпус Білецького
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Зеленський: Москва не може контролювати нашу церкву
Зеленський: Москва не може контролювати нашу церкву
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: США гарантуватимуть безпеку контингенту "коаліції охочих" в Україні

Вашингтон приватно погодився надавати розвідувальну та логістичну підтримку.

ЗМІ: США гарантуватимуть безпеку контингенту "коаліції охочих" в Україні
Британські військові завантажують ракету Storm Shadow
Фото: thedrive.com/Crown Copyright

Видання The Telegraph стверджує, що у приватних розмовах Сполучені Штати Америки погодилися надавати певні гарантії безпеки для військового контингенту "коаліції охочих", який після завершення війни перебуватиме на території України.

Поки що йдеться про те, що Вашингтон забезпечить європейських союзників розвідувальною та логістичною підтримкою. Натомість залишається незрозумілим, чи готові будуть США втрутитися в тому разі, якщо військові опиняться під атакою з боку росіян.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає прогрес у перемовинах щодо гарантій безпеки проривом, адже упродовж двох місяців намагався отримати від адміністрації Дональда Трампа позитивну відповідь щодо створення "заслону" для миротворчого контингенту. 

У публічній площині Трамп та його оточення досі ухилялися від чітких пояснень свого бачення долученості США до гарантій безпеки для України.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies