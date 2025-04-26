ЗМІ: Україна через Трампа стала легкою мішенню для російських хакерів

Агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела стверджує, що внаслідок дій адміністрації Дональда Трампа щодо ліквідації USAID та скорочення підтримки України наша держава стала "легкою мішенню" для російських кіберзлочинців.

Упродовж повномасштабного вторгнення Вашингтон активно підтримував систему українського кіберзахисту, посприявши у відбитті кількох потужних атак на мережу електростанцій та внутрішні цифрові ресурси Кабінету Міністрів. Загалом за останні 5 років завдяки USAID Україна отримала близько 200 мільйонів доларів на боротьбу з кібервтручаннями.

Проте із січня 2025 року критична допомога США у цій галузь припинилася. Більш того - не були виконані навіть обіцяні попередньою американською владою поставки обладнання та програмного забезпечення. А контракти, підписані між Україною та Сполученими Штатами у кібербезпековій площині, було анульовано чи призупинено.

Через це, за твердженням спеціалістів, наша держава нині є вразливою до тих заходів, на які здатні російські хакери.