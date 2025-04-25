На Ставці йшлося про готовність виробляти ППО в Україні та перемовини щодо ліцензій.

Володимир Зеленський провів засідання ставки щодо ППО.

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні 25 квітня.

За його словами, на засіданні говорили про домовленості із партнерами і можливості самим виробляти системи протиповітряної оборони.

«Найголовніше питання на сьогодні – ППО. Постачання в Україну систем ППО, постачання ракет для ППО. Наші домовленості з нашими партнерами. Контракти. Наша готовність виробляти ППО в Україні та перемовини щодо ліцензій. Були доповіді військових та урядовців», - розповів глава держави.

Президент повідомив, що МЗС отримало завдання щодо систем Patriot.

«Ми будемо намагатися досягти відповідної згоди також від Сполучених Штатів Америки – згоди щодо «петріотів» для України. Ми готові купити необхідну кількість систем «Петріот» для нашої держави. Не йдеться про благодійність. Ми запропонували конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей. Я доручив дипломатам працювати активніше щодо відповіді стосовно «петріотів», - сказав Зеленський.