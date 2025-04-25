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Від початку повномасштабного вторгнення Росії з різних регіонів України евакуйовано понад 546 тисяч музейних предметів

Найбільше культурних цінностей вивезли з Харківської та Донецької областей.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії з різних регіонів України евакуйовано понад 546 тисяч музейних предметів
Ілюстративне фото
Фото: ЮНЕСКО

Від початку повномасштабного російського вторгнення з різних регіонів України було евакуйовано понад 546 тисяч музейних предметів.

Про це розповів заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Сергій Бєляєв в інтерв’ю РБК-Україна.

Найбільше культурних цінностей вивезли з Харківської та Донецької областей, а загалом евакуації підлягали колекції з 63 музеїв у 12 регіонах. 

Евакуйовані цінності передали на зберігання до 21 українського музею, частина з них експонується, решта перебуває у фондах. Для надійного зберігання експонатів потрібно ще близько 19 тис. куб. м, а наявні майже тисяча кв. м. облаштованих приміщень достатні для наступної черги евакуації лише однієї з областей.

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Спочатку вивозять предмети першої категорії цінності, музеї формують пріоритети самостійно.

Сергій Бєляєв уточнив, що готуються чергові етапи евакуації, але через безпекову ситуацію деталі не розголошуються.

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