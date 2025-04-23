Шість годин поезії: #ФРОНТМЕНИ на «Книжковій країні»

З 24 по 27 квітня на ВДНГ відбудеться 3-й фестиваль «Книжкова країна», який суміщає книжковий ярмарок з великою культурною програмою. Її важливим складником є події, організовані проєктом #ФРОНТМЕНИ, що презентує творчість військових і ветеранів. #ФРОНТМЕНИ займають окрему локацію на фестивалі — Павільйон № 4 — і представлять у цьогорічній програмі понад 100 учасників-комбатантів, задіяних у виставах, поетичних читаннях, публічних дискусіях.

Фото: book.vdng.ua

У програмі павільйону #ФРОНТМЕНИ на 3-й «Книжковій країні» — три десятки подій: презентації книжкових новинок від письменників-комбатантів, три театральні постановки, шестигодинний марафон мілітарної поезії нонстоп, публічні дискусії та обговорення комбатантської літератури, велика експозиція.

Ветеранська література: головний вимір сучасного українського письменства

24 квітня, 17:00, велика зала

Дискусія від медіа «Читомо» відкриє роботу павільйону. Учасники: Ростислав Семків — очільник видавництва «Смолоскип», літературознавець; Анастасія Герасимова — літературна оглядачка, арткритикиня; Валентина Комар — книжкова блогерка, авторка каналу in book we trust; модеруватиме подію Анатолій Дністровий — письменник, художник, член Українського ПЕН, військовослужбовець.

Презентація проєкту Театр ветеранів

24 квітня, 18:00, мала зала

Фото: ТРО Медіа Максим Курочкін

Як працює перший в Україні театр, зосереджений на творчості ветеранів? Хто може взяти участь у його роботі? Розповідають учасники Театру ветеранів: художній керівник Максим Курочкін, директорка Крістіна Кісєльовайте, драматурги Максим Девізоров і Геннадій Удовенко. Модератор: заступник з адміністративних питань і питань маркетингу театру Андрій Метельницький. Одразу після завершення дискусії у великій залі павільйону відбудеться сценічне читання пʼєси «Племʼя чекання» Аліни Сарнацької.

Як пам’ять перетворюється на дію?

25 квітня, 17:00, велика зала

Подія, створена спільно з платформою памʼяті «Меморіал»: обговорення нових підходів до культури пам’яті. Учасники: Антоніна Люлька — співзасновниця книгарні «Герої»; Дмитро Костюминський — учасник «Культурного десанту», автор меморіалу «Посадка. Дерево пам'яті» у Запоріжжі; Назар Грабар — співзасновник Фонду ім. Іллі Грабара. Модеруватиме обговорення директорка платформи «Меморіал» Гаяне Авакян.

Марафон мілітарної поезії нонстоп

26 квітня, 14:00 – 20:00, велика зала

Поетичні читання мілітарної лірики вже стали доброю традицією фестивалю; щоразу вони потрапляють до топу найвідвідуваніших подій. Цього разу організатори обʼєднали понад двадцятьох поетів-комбатантів у рамках марафону, що триватиме аж шість годин. Відбудуться презентація однойменної антології «#ФРОНТМЕНИ» видавництва «333» за участю авторів: Дмитра Лазуткіна, Юлії ТАЙРИ Паєвської, Артура Дроня, Антона Полуніна, Владислава Петраша; виступи резидентів «Культурного десанту»: Артема Полежаки, Ігоря Мітрова, Федіра Рудого, Сергія Харчука, Олександра Ремеза та лавреатів Конкурсу військової поезії ім. Гліба Бабича; презентація поетичних збірок «Корінь» Артема Лоїка, «приголосніголосні» Олекси Бика, «Жерстяні сурмачі» Павла Шикіна. Також пройде поетичний перфоменс за збіркою Василя Муліка «Базальт»: крім автора, у ньому задіяні актори Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (Лариса Руснак, Михайло Кукуюк та ін).

Фото: facebook/Дмитро Лазуткін Дмитро Лазуткін

Огляд новинок комбатантської літератури

26 квітня, 12:00, велика зала

Військові пишуть не тільки про війну. Вони пишуть книжки для дітей, історичні романи, фентезі, горори, детективи, поезію. У війську наразі сотні митців, і на цій події ви зможете дізнатися про нові імена та назви. Учасники події: авторка проєкту #Книги_про_війну Ганна Скоріна, співзасновниця й директорка видавництва «Білка» Ірина Білоцерковська, дослідниця воєнної прози Марина Рябченко. Модератор — головний редактор медіа «Культ Критики» Ілля Рудійко.

Тіло, зброя, лінія

26 квітня, 14:00, мала зала

Зустріч з учасниками виставки, що триватиме в павільйоні протягом усього фестивалю. На ній побачимо серію фотокартин про невідому країну Григорія Верприка, графічні роботи на аркушах з радянською агітацією Дениса Недолуженка, серію робіт «Творчість, щоб не й*бнутись» Максима Мошковського, малюнки Євгена Коршунова із серії «Вже не з нами, а десь», присвяченої бійцям у СЗЧ, проєкт «Мозаїка пам'яті» Дениса Ламзіна (Porozhnecha). Модеруватиме зустріч Аліна Плешко.

«Пташники»

27 квітня, 14:00, велика зала

Презентація роману про пригоди пілотів БпЛА. Його автор — ветеран АТО, а нині сам пілот БпЛА Дмитро Калинчук. «Держава не може забезпечити всю армію, а на початку вторгнення й поготів. Дрони переважно добувають волонтери. У ЗСУ таке не рідкість. Пугачу допомагають волонтери й виробники дронів. Він приїздить на фронт літати. Знаходити ворожі цілі, корегувати вогонь артилерії і… вислуховувати безкінечні претензії командирів», — йдеться в анотації роману. Модеруватиме зустріч літературна редакторка книжки Тамара Горіха Зерня.

Фото: facebook/Дмитро (Калинчук) Вовнянко Книга Дмитра Калинчука «Пташники»

«Не народжені для війни»

27 квітня, 17:00, велика зала

Презентація однойменної книги-есе Артема Чапая, яка розповідає про внутрішні перетворення людини, що зробила вибір стати військовим. Автор — письменник, перекладач, мандрівник — є солдатом ЗСУ з лютого 2022-го. Модеруватиме презентацію письменник і військовослужбовець Владислав Івченко.

Післямова посмертних видань

27 квітня, 18:00, мала зала

Що ми насправді шукаємо в посмертних книгах — голос автора чи спогади тих, хто його любив? Тетяна Трощинська, журналістка, лауреатка премії імені Георгія Гонгадзе, авторка подкасту про життя з втратою «Любов не минає» запрошує до розмови тих, хто упорядковує й видає книги полеглих героїв. Участь візьмуть Ольга Чернілевська (мати полеглого Іллі Чернілевського й упорядниця посмертного видання його творів), Олександр Ковальов (журналіст, популяризатор спадку Артема Довгополого), Дарка Бабіч (донька полеглого Гліба Бабіча, посмертно перевидала оновлену й доповнену збірку батька), Гандзя Морозова (виконавча директорка Фонду ім. Максима Кривцова).

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Повну програму та розклад подій павільйону #ФРОНТМЕНИ можна знайти тут, загальну програму «Книжкової країни» — тут.