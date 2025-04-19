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Міноборони планує створити перший ментальний центр для військових

Новий центр спеціалізуватиметься на лікуванні ПТСР, депресивних і тривожних станів, сприятиме соціальній адаптації ветеранів та поєднуватиме фізичну і психологічну реабілітацію.

Міноборони планує створити перший ментальний центр для військових
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України перетворить колишній закритий мисливсько-рибальський клуб на Київщині у перший ментальний центр здоров’я для військовослужбовців. Як зазначає оборонне відомство, раніше цю земельну ділянку разом із нерухомістю було повернуто у власність держави після тривалих судових процесів.

Об’єкт, який тривалий час залишався недоступним для суспільства і використовувався для відпочинку політиків, бізнесменів та високопосадовців, відтепер служитиме тим, хто захищає країну. Комплекс закріплено за Національним військово-медичним клінічним центром «Головний військовий клінічний госпіталь».

Новий центр спеціалізуватиметься на лікуванні посттравматичного стресового розладу (ПТСР), депресивних і тривожних станів, сприятиме соціальній адаптації ветеранів та поєднуватиме фізичну і психологічну реабілітацію.

Для запуску центру необхідно провести масштабну реконструкцію приміщень, які тривалий час перебували в занедбаному стані, а також залучити кваліфікованих фахівців – психологів, психіатрів, реабілітологів і медичних працівників.

Як зазначає Міноборони, земельна ділянка разом з нерухомістю була незаконно виведена з державної власності, власниками об’єкта в різні часи ставали наближені до влади особи. 

Після низки судових процесів 15 квітня 2025 року Верховний Суд остаточно затвердив рішення про повернення майна державі та передачу його у відання Міністерства оборони.

Проєкт створення центру – важливий крок у забезпеченні системної допомоги тисячам військовослужбовців, які повертаються з фронту із психологічними травмами.

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