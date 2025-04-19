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У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру

Встановлено, що двоє підозрюваних братів під час застілля у квартирі хотіли слухати російську музику, а їхній знайомий попросив її вимкнути.

У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
Фото: Київська міська прокуратура

У Святошинському районі Києва повідомлено про підозру двом братам 21 та 22 років в умисному вбивстві знайомого, повідомляє прокуратура. 

Встановлено, що чоловіки посварились через те, підозрювані під час застілля у квартирі хотіли слухати російську музику, а їхній знайомий попросив її вимкнути. 

Під час конфлікту один з братів завдав йому кілька ударів ножем, а інший після того, як поранений чоловік впав на підлогу, вдарив кілька разів по голові каструлею. Внаслідок отриманих травм 29-річний чоловік помер. 

Підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічно.

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