Зеленський: "шахеди" в небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента Росії Владіміра Путіна про "великоднє перемир'я", яке начебто мало би розпочатися з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.

"Щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей – зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. «Шахеди» в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей", – написав президент у телеграмі.

Також він зазначив, що йому доповів Головком Олександр Сирський.

"Наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають позиції. На території Білгородської області наші військові просунулись і збільшили нашу зону контролю", – додав глава держави.