Зеленський: "шахеди" в небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента Росії Владіміра Путіна про "великоднє перемир'я", яке начебто мало би розпочатися з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.
"Щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей – зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. «Шахеди» в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей", – написав президент у телеграмі.
Також він зазначив, що йому доповів Головком Олександр Сирський.
"Наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають позиції. На території Білгородської області наші військові просунулись і збільшили нашу зону контролю", – додав глава держави.
- Як писали російські ЗМІ, Путін заявив, що РФ зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня за московським часом (збігається з київським) до 00:00 21 квітня. Він начебто сказав, що надіється, що "українська сторона наслідуватиме приклад".
- Пізніше російське Міноборони заявило, що віддано вказівки всім командувачам угруповань про припинення вогню з 18:00 мск 19 квітня до 00:00 мск 21 квітня.