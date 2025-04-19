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Прикордонники затримали чоловіка, який одружився із жінкою з інвалідністю заради втечі до Молдови

Жінка, яка має інвалідність 2 групи, за 50 тисяч гривень погодилась вступити у "фіктивний" шлюб із військовозобов'язаним.

Прикордонники затримали чоловіка, який одружився із жінкою з інвалідністю заради втечі до Молдови
Фото: ДПСУ

Прикордонники викрили фіктивне подружжя, яке намагалося виїхати за кордон. З'ясувалося, що жінка з 2 групою інвалідності погодилася за 50 тисяч доларів вийти заміж за чоловіка, аби той виїхав до Молдови.

Про це ідеться у повідомленні ДПСУ.

Як розповіли у Держприкордонслужбі, пара не пройшла перевірку навіть найпростішими питаннями одне про одного. Виявилось, що ця жінка вже не вперше надає подібні "послуги".

"Її попередній "наречений" таким чином виїхав за кордон ще у 2023 році. До України більше не повернувся, а шлюб було розірвано. Авторка схеми зізналась, що погодилася "вийти заміж" знову – за 50 000 грн", — йдеться у повідомленні.

За даним фактом направлено повідомлення правоохоронцям про "ознаки кримінального правопорушення".

  • Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо жительки Вінницької області, причетної до незаконного оформлення груп інвалідності чоловікам для ухилення від мобілізації та виїзду за кордон.
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