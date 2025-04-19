Артем - начальник управління комунікацій оперативно-тактичної групи військ. Його завдання - допомагати журналістам показати війну світові та при цьому вберегти їхнє здоров’я та життя, що не завжди так просто. “Деякі журналісти приїздять одразу зі своїм РЕБом”, - каже комунікаційник.

На відео, що ми публікуємо в межах спільного проєкту з ОСУВ ”Хортиця” “Війна. Покровський напрямок”, Артем розповідає, як відбувається супровід представників ЗМІ на фронті, як бригади стають відомими, як журналісти допомагають у зборі донатів, і як вкладаються в перемогу професійні медійники.