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Війна. Покровський напрямок

“За місяць приїжджає більш ніж 100 груп журналістів. Деякі - зі своїм РЕБом”, - комунікаційник тактичної групи військ

Військовий розповідає про супровід медійників на фронті.

“За місяць приїжджає більш ніж 100 груп журналістів. Деякі - зі своїм РЕБом”, - комунікаційник тактичної групи військ
Артем, начальник управління комунікацій оперативно-тактичної групи військ

Артем - начальник управління комунікацій оперативно-тактичної групи військ. Його завдання - допомагати журналістам показати війну світові та при цьому вберегти їхнє здоров’я та життя, що не завжди так просто. “Деякі журналісти приїздять одразу зі своїм РЕБом”, - каже комунікаційник. 

На відео, що ми публікуємо в межах спільного проєкту з ОСУВ ”Хортиця” “Війна. Покровський напрямок”, Артем розповідає, як відбувається супровід представників ЗМІ на фронті, як бригади стають відомими, як журналісти допомагають у зборі донатів, і як вкладаються в перемогу професійні медійники.

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