​Близько двох третин латвійців щодня відчувають стрес через війну в Україні

65,1% жителів Латвії щодня відчувають стрес через війну в Україні.

Як пише Delfi, про це свідчать результати проведеного на замовлення Державної канцелярії опитування про стійкість латвійського суспільства в контексті російської війни в Україні.

Дослідження показало, що рівень стресу через війну в Україні загалом не змінився з 2023 року. Тоді це відчували 64,8% опитаних.

Життям загалом задоволені 39,3% респондентів, 8,3% оцінюють своє життя як погане або дуже погане, а 25,9% - як задовільне.

Респонденти загалом нейтрально оцінюють і роботу, і участь у подіях, що відбуваються в Латвії. Роботу задовільною минулого року вважали 36,3% респондентів, а у 2023 році так вважали 34,5% людей.

У свою чергу, участь у подіях, що відбуваються в Латвії, задовільний оцінили 47,4% опитаних у 2024 році і 43,6% - у 2023 році.