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У Канаді горить музей української культури та спадщини

Рятувальники тримають під контролем пожежу.

У Канаді горить музей української культури та спадщини
Фото: Royal Canadian Mounted Police in Alberta

Біля міста Едмонтон у Канаді пожежа охопила музей української культури та спадщини. Вогонь перекинувся із сусіднього поля.

Про це повідомила Королівська канадська кінна поліція в Альберті.

Відомо, що напередодні на одному із полів виникла пожежа трави на схід від Національного парку "Лосиний острів", що за селом української культурної спадщини. Причина займання не повідомлялася.

Вогонь поширився на споруди в селі, через сильне задимлення мешканців просили уникати цієї території та використовувати альтернативні маршрути для поїздок. Евакуацію було скасовано о 21:50 за місцевим часом (близько 05:00 за Києвом).

Оголошено тимчасову евакуацію населення, шосе 16 перекривали між Національним парком Елк-Айленд та дорогою Range Road 194 в обох напрямках.

Пожежа під контролем.

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