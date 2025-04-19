У Канаді горить музей української культури та спадщини

Біля міста Едмонтон у Канаді пожежа охопила музей української культури та спадщини. Вогонь перекинувся із сусіднього поля.

Про це повідомила Королівська канадська кінна поліція в Альберті.

Відомо, що напередодні на одному із полів виникла пожежа трави на схід від Національного парку "Лосиний острів", що за селом української культурної спадщини. Причина займання не повідомлялася.

Вогонь поширився на споруди в селі, через сильне задимлення мешканців просили уникати цієї території та використовувати альтернативні маршрути для поїздок. Евакуацію було скасовано о 21:50 за місцевим часом (близько 05:00 за Києвом).

Оголошено тимчасову евакуацію населення, шосе 16 перекривали між Національним парком Елк-Айленд та дорогою Range Road 194 в обох напрямках.

Пожежа під контролем.