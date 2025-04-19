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У США внаслідок аварії літака загинули троє людей

Невеликий літак упав у річку Платт на південь від Фрімонту.

У США внаслідок аварії літака загинули троє людей
Фото: EPA/UPG

В американському штаті Небраска розбився невеликий літак, унаслідок авіакатастрофи загинули троє людей.

Про це повідомляє ABC News.

У місцевій поліції повідомили, що катастрофа сталась у п'ятницю ввечері. Невеликий літак летів уздовж річки Платт на південь від Фрімонту, коли впав у річку.

Троє пасажирів літака знайдені, підтверджено їх загибель. Їхні імена не розголошуються до повідомлення найближчих родичів.

Розслідуванням аварії займаються Федеральне авіаційне управління та Національна рада з безпеки на транспорті. Причини катастрофи наразі невідомі.

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