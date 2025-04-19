У США внаслідок аварії літака загинули троє людей

В американському штаті Небраска розбився невеликий літак, унаслідок авіакатастрофи загинули троє людей.
Про це повідомляє ABC News.
У місцевій поліції повідомили, що катастрофа сталась у п'ятницю ввечері. Невеликий літак летів уздовж річки Платт на південь від Фрімонту, коли впав у річку.
Троє пасажирів літака знайдені, підтверджено їх загибель. Їхні імена не розголошуються до повідомлення найближчих родичів.
Розслідуванням аварії займаються Федеральне авіаційне управління та Національна рада з безпеки на транспорті. Причини катастрофи наразі невідомі.
- У Флориді невеликий літак Cessna 310, на борту якого перебували троє людей, впав на залізничні колії.