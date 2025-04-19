Прем'єр Канади визнав, що країна не може дзеркально відповісти США на тарифи

Під час заключних телевізійних дебатів перед парламентськими виборами у Канаді чинний прем'єр-міністр країни Марк Карні заявив, що уряд більше не розглядає варіант симетричної відповіді на запроваджені Сполученими Штатами митні тарифи.

Як пише BBC, Карні визнав, що економіка Канади "у 10 разів поступається показникам США", тому принцип "долар за долар" у тарифній політиці не може бути застосований. Замість цього в Оттаві зосередяться на точкових митах, які мають спонукати Вашингтон до перегляду своїх рішень і не зашкодити Канаді.

Опоненти Карні заявили, що "лібералам не можна довіряти владу після втрачених 10 років" та намагалися дорікнути прем'єру за діяльність його попередника Джастіна Трюдо. Очільник уряду підкреслив, що "він зовсім не схожий на Трюдо".

Попри напружену дискусію, після завершення дебатів Карні помітили за обміном усмішками та рукостисканнями з головним опонентом - очільником консерваторів П'єром Полієвим.