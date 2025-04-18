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Трамп дав зрозуміти, що США можуть переглянути мита для Китаю

"Я не хочу, щоб вони підвищувалися, тому що в певний момент люди перестануть купувати", - заявив американський президент.

Трамп дав зрозуміти, що США можуть переглянути мита для Китаю
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що Сполучені Штати можуть переглянути політику підвищення мит на китайські товари, яка викликала серйозні коливання на фінансових ринках, передає Reuters.

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«Я не хочу, щоб вони підвищувалися, тому що в певний момент люди перестануть купувати. Тож, можливо, я не захочу підніматися вище або навіть не захочу доходити до цього рівня. Я можу захотіти опуститися нижче, бо ви ж знаєте — ви хочете, щоб люди купували, а в певний момент люди не будуть купувати», — сказав Трамп.

Ці заяви пролунали на тлі реакції ринків на нещодавнє підвищення загальних мит, запроваджених 2 квітня щодо десятків країн. Коментарі американського президента вказують на зниження зацікавленості в подальшому розширенні тарифного тиску.

Хоча між США та Китаєм підтримується зв’язок, але не на вищому рівні, а це в такому випадку могло б привести до певної угоди. Трамп у виступах перед журналістами кілька разів відмовився розкривати подробиці переговорів між Китаєм і США, зокрема, чи бере в них участь Сі Цзіньпін.

Також Трамп зазначив, що питання щодо TikTok залишається відкритим.

«У нас є угода по TikTok, але вона залежатиме від Китаю, тому ми просто відкладемо угоду, поки все не вирішиться так чи інакше», — сказав президент США.

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