Трамп дав зрозуміти, що США можуть переглянути мита для Китаю

"Я не хочу, щоб вони підвищувалися, тому що в певний момент люди перестануть купувати", - заявив американський президент.

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що Сполучені Штати можуть переглянути політику підвищення мит на китайські товари, яка викликала серйозні коливання на фінансових ринках, передає Reuters.

«Я не хочу, щоб вони підвищувалися, тому що в певний момент люди перестануть купувати. Тож, можливо, я не захочу підніматися вище або навіть не захочу доходити до цього рівня. Я можу захотіти опуститися нижче, бо ви ж знаєте — ви хочете, щоб люди купували, а в певний момент люди не будуть купувати», — сказав Трамп.

Ці заяви пролунали на тлі реакції ринків на нещодавнє підвищення загальних мит, запроваджених 2 квітня щодо десятків країн. Коментарі американського президента вказують на зниження зацікавленості в подальшому розширенні тарифного тиску.

Хоча між США та Китаєм підтримується зв’язок, але не на вищому рівні, а це в такому випадку могло б привести до певної угоди. Трамп у виступах перед журналістами кілька разів відмовився розкривати подробиці переговорів між Китаєм і США, зокрема, чи бере в них участь Сі Цзіньпін.

Також Трамп зазначив, що питання щодо TikTok залишається відкритим.

«У нас є угода по TikTok, але вона залежатиме від Китаю, тому ми просто відкладемо угоду, поки все не вирішиться так чи інакше», — сказав президент США.