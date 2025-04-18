Кандидат у президенти від партії Юна закликає екслідера Південної Кореї залишити політичну силу

Його вихід необхідний для реформування партії та перемоги на майбутніх президентських виборах, заявив кандидат від Народної партії влади.

Кандидат у президенти від Народної партії влади (ПНП), депутат Ан Чхоль Су, закликав колишнього президента Юн Сок Йоля залишити партію, заявивши, що його вихід необхідний для реформування партії та перемоги на майбутніх президентських виборах.

Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

Ан ‒ перший претендент у консервативній партії, який відкрито вимагає відставки колишнього президента перед виборами 3 червня, що були викликані відставкою Юна через оголошення ним воєнного стану у грудні минулого року.

“Відхід Юна стане відправною точкою для реорганізації партії, яка також є політично відповідальною. Йому час ухвалити рішення”, ‒ заявив Ан.

Ан сказав, що вихід із партії ‒ це найменше, що може зробити колишній президент, щоб продемонструвати свою відповідальність як перед суспільством, так і перед партією, зазначивши, що партія не може сподіватися на перемогу у майбутніх перегонах, якщо продовжить захищати Юна.

“Тільки якщо Юн піде, ПНП зможе змістити наратив з політичної відплати на початок нової ери. Його відхід неминучий для перемоги реформ партії на президентських виборах”, ‒ сказав Ан.

Лі Чже Мен, колишній лідер Демократичної партії та суперник Юна на виборах 2022 року, нині випереджає кандидатів ПНП із двозначним відривом в останніх опитуваннях.