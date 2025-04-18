Кандидат у президенти від партії Юна закликає екслідера Південної Кореї залишити політичну силу

Кандидат у президенти від Народної партії влади (ПНП), депутат Ан Чхоль Су, закликав колишнього президента Юн Сок Йоля залишити партію, заявивши, що його вихід необхідний для реформування партії та перемоги на майбутніх президентських виборах.
Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap.
Ан ‒ перший претендент у консервативній партії, який відкрито вимагає відставки колишнього президента перед виборами 3 червня, що були викликані відставкою Юна через оголошення ним воєнного стану у грудні минулого року.
“Відхід Юна стане відправною точкою для реорганізації партії, яка також є політично відповідальною. Йому час ухвалити рішення”, ‒ заявив Ан.
Ан сказав, що вихід із партії ‒ це найменше, що може зробити колишній президент, щоб продемонструвати свою відповідальність як перед суспільством, так і перед партією, зазначивши, що партія не може сподіватися на перемогу у майбутніх перегонах, якщо продовжить захищати Юна.
“Тільки якщо Юн піде, ПНП зможе змістити наратив з політичної відплати на початок нової ери. Його відхід неминучий для перемоги реформ партії на президентських виборах”, ‒ сказав Ан.
Лі Чже Мен, колишній лідер Демократичної партії та суперник Юна на виборах 2022 року, нині випереджає кандидатів ПНП із двозначним відривом в останніх опитуваннях.
- 14 квітня у Сеулі розпочався судовий процес над Юн Сок Йолем, якого звинувачують у підбурюванні до заколоту. Якщо Юна визнають винним, йому може загрожувати довічне ув'язнення.
- Сам Юн відкидає кримінальне обвинувачення і казав, що воєнний стан впровадив для “підвищення обізнаності громадськості про небезпеку з боку контрольованої лібералами Національної асамблеї, яка перешкоджає його порядку денному та проводить імпічмент вищих посадових осіб”.
- Під час розгляду справи проти політика суд його арештовував, але згодом скасував це рішення і відпустив його на волю. Арешт відбувся лише з другої спроби. Під час першої, 3 січня, відбулося багатогодинне протистояння поліції та охорони президента в його резиденції. Згодом правоохоронці провели другу спробу. Вони годинами пробиралися до президента крізь натовп прихильних до нього депутатів та громадян, які вирішили його підтримати. Зрештою відсторонений президент сказав, що піде на допит.
- Зараз в.о. президента є прем'єр-міністр країни Хан Док Су. Він за період виконання обов'язків президента теж встиг пережити імпічмент, оголошений йому за відмову призначити трьох суддів Конституційного суду. Але згодом рішення про імпічмент скасували.