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Financial Times: Китай припиняє купувати скраплений газ у США

"Затишшя" показує, як китайсько-американська торгова війна поширилася на енергетичний сектор.

Financial Times: Китай припиняє купувати скраплений газ у США
Фото: metallurgprom.org

Імпорт зрідженого природного газу зі США до Китаю повністю припинився на більше ніж 10 тижнів, пише Financial Times з посиланням на дані про судноплавство.

Видання зазначає, що це показує, як китайсько-американська торгова війна поширилася на енергетичну співпрацю.

“З того часу, як 6 лютого танкер із CПГ вантажопідйомністю 69 000 тонн із Корпус-Крісті в Техасі прибув до південної провінції Фуцзянь, подальших поставок між двома країнами не було”, ‒ йдеться у матеріалі.

Другий танкер, який не прибув до Китаю до запровадження 15% тарифу на американський ЗПГ 10 лютого, направили до Бангладешу.

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Заморозка американського СПГ є повторенням блокування імпорту, яке тривало більше року під час першого терміну Дональда Трампа на посаді президента. Але вплив протистояння може мати далекосяжні наслідки, зміцнюючи енергетичні відносини Китаю з Росією та порушуючи питання з приводу величезного розширення терміналів ЗПГ вартістю кілька мільярдів доларів, яке ведеться в США та Мексиці.

Після повномасштабного вторгнення Росії на Україну в 2022 році Китай імпортував відносно невелику частку свого СПГ зі США, а китайські покупці вважають за краще перепродувати газ до Європи з метою отримання прибутку. Згідно з даними Kpler, китайські компанії, включно з PetroChina та Sinopec, підписали 13 довгострокових контрактів на купівлю СПГ з американських терміналів, деякі з яких діють до 2049 року.

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