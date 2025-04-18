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ХАМАС заявив про готовність обміняти всіх утримуваних ним заручників на палестинців

ХАМАС хоче всеохоплюючої угоди про припинення війни в Газі і не погоджуватиметься на тимчасові угоди.

ХАМАС заявив про готовність обміняти всіх утримуваних ним заручників на палестинців
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

ХАМАС готовий піти на обмін усіх утримуваних ним ізраїльських заручників на палестинців, ув'язнених у Ізраїлі.

Про це повідомляє Reuters.

Крім того Халіль Аль-Хайя, який очолює переговорну групу ХАМАС, заявив, що більше не погоджуватиметься на тимчасові угоди, оскільки ХАМАС хоче всеохоплюючої угоди про припинення війни в Газі.

Халіль Аль-Хайя заявив, що ХАМАС готовий негайно розпочати “всеохопні пакетні переговори” щодо звільнення всіх заручників, що залишилися під його контролем, в обмін на припинення війни в Газі, звільнення палестинців, ув'язнених Ізраїлем, та відбудову Гази.

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“Нетаньягу та його уряд використовують часткові угоди як прикриття для свого політичного порядку денного, який базується на продовженні війни на знищення та голод, навіть якщо ціною є жертвування всіма своїми в'язнями (заручниками)”, – сказав Хайя.

“Коментарі ХАМАС демонструють, що вони зацікавлені не в мирі, а в постійному насильстві. Умови, висунуті адміністрацією Трампа, не змінилися: звільніть заручників або зіткніться з пеклом”, – зазначив речник Ради національної безпеки Джеймс Хьюїтт.

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  • Палестинське угруповання ХАМАС відхилило пропозицію Ізраїлю про шеститижневе припинення вогню в обмін на звільнення половини ізраїльських заручників, що залишилися в живих, і її роззброєння
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