ХАМАС заявив про готовність обміняти всіх утримуваних ним заручників на палестинців

ХАМАС хоче всеохоплюючої угоди про припинення війни в Газі і не погоджуватиметься на тимчасові угоди.

ХАМАС готовий піти на обмін усіх утримуваних ним ізраїльських заручників на палестинців, ув'язнених у Ізраїлі.

Про це повідомляє Reuters.

Крім того Халіль Аль-Хайя, який очолює переговорну групу ХАМАС, заявив, що більше не погоджуватиметься на тимчасові угоди, оскільки ХАМАС хоче всеохоплюючої угоди про припинення війни в Газі.

Халіль Аль-Хайя заявив, що ХАМАС готовий негайно розпочати “всеохопні пакетні переговори” щодо звільнення всіх заручників, що залишилися під його контролем, в обмін на припинення війни в Газі, звільнення палестинців, ув'язнених Ізраїлем, та відбудову Гази.

“Нетаньягу та його уряд використовують часткові угоди як прикриття для свого політичного порядку денного, який базується на продовженні війни на знищення та голод, навіть якщо ціною є жертвування всіма своїми в'язнями (заручниками)”, – сказав Хайя.

“Коментарі ХАМАС демонструють, що вони зацікавлені не в мирі, а в постійному насильстві. Умови, висунуті адміністрацією Трампа, не змінилися: звільніть заручників або зіткніться з пеклом”, – зазначив речник Ради національної безпеки Джеймс Хьюїтт.