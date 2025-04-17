Адміністрація Трампа оскаржить рішення суду, який дав журналістам АР доступ заходів до Білого дому

У Білому домі натомість стверджують, що мають право самостійно визначати, хто з журналістів може бути допущений до «чутливого простору».

Адміністрація Дональда Трампа планує подати апеляцію на рішення суду, яке скасовує обмеження доступу журналістів агентства Associated Press до заходів у Білому домі, пише Reuters.

Раніше суд нижчої інстанції зобов’язав адміністрацію надати журналістам AP доступ до пресконференцій і заходів за участю Трампа. Суддя визнав, що рішення Білого дому про обмеження доступу було ухвалене у відповідь на редакційну політику AP, зокрема, використання агентством назви «Мексиканська затока» замість запровадженого адміністрацією Трампа варіанту «Затока Америки». Такі дії можуть порушувати свободу слова, передбачену Конституцією США, зазначив суд.

У Білому домі стверджують, що мають право самостійно визначати, хто з журналістів може бути допущений до «чутливого простору», і вважають «особливим привілеєм» участь представників медіа в заходах президента. Адміністрація просить суд відкласти виконання рішення до завершення апеляційного розгляду.

У відповідь на дії Білого дому агенство подало позов проти трьох старших радників Трампа, заявивши, що заборона є спробою тиску на редакційну незалежність. Юристи медіа заявили, що попри судове рішення, адміністрація продовжує обмежувати доступ AP до подій, а також запровадила обмеження й для інших медіа, зокрема, Reuters та Bloomberg.

За словами AP, назва «Мексиканська затока» має понад 400-річну історію використання, і агентство продовжуватиме її застосовувати відповідно до власних стандартів, визнаючи водночас факт запровадження нової назви адміністрацією Трампа.