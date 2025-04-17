Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
«Чорне дзеркало»: 7-й сезон шоу, що триває 14 років
«Чорне дзеркало»: 7-й сезон шоу, що триває 14 років
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Пакет допомоги від Німеччини: ППО і артилерійські боєприпаси
Пакет допомоги від Німеччини: ППО і артилерійські боєприпаси
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
ГоловнаСвіт

Адміністрація Трампа оскаржить рішення суду, який дав журналістам АР доступ заходів до Білого дому

У Білому домі натомість стверджують, що мають право самостійно визначати, хто з журналістів може бути допущений до «чутливого простору».

Адміністрація Трампа оскаржить рішення суду, який дав журналістам АР доступ заходів до Білого дому
Білий дім
Фото: Britannica

Адміністрація Дональда Трампа планує подати апеляцію на рішення суду, яке скасовує обмеження доступу журналістів агентства Associated Press до заходів у Білому домі, пише Reuters.

Раніше суд нижчої інстанції зобов’язав адміністрацію надати журналістам AP доступ до пресконференцій і заходів за участю Трампа. Суддя визнав, що рішення Білого дому про обмеження доступу було ухвалене у відповідь на редакційну політику AP, зокрема, використання агентством назви «Мексиканська затока» замість запровадженого адміністрацією Трампа варіанту «Затока Америки». Такі дії можуть порушувати свободу слова, передбачену Конституцією США, зазначив суд.

У Білому домі стверджують, що мають право самостійно визначати, хто з журналістів може бути допущений до «чутливого простору», і вважають «особливим привілеєм» участь представників медіа в заходах президента. Адміністрація просить суд відкласти виконання рішення до завершення апеляційного розгляду.

У відповідь на дії Білого дому агенство подало позов проти трьох старших радників Трампа, заявивши, що заборона є спробою тиску на редакційну незалежність. Юристи медіа заявили, що попри судове рішення, адміністрація продовжує обмежувати доступ AP до подій, а також запровадила обмеження й для інших медіа, зокрема, Reuters та Bloomberg.

За словами AP, назва «Мексиканська затока» має понад 400-річну історію використання, і агентство продовжуватиме її застосовувати відповідно до власних стандартів, визнаючи водночас факт запровадження нової назви адміністрацією Трампа.

  • У лютому Білий дім на невизначений термін заборонив журналістам Associated Press (АР) доступ до Овального кабінету та президентського борту через використання терміну «Мексиканська затока» замість «Американська затока».
  • Цього місяця федеральний суддя Тревор МакФадден, призначений свого часу Трампом, постановив повернути Associated Press до преспулу Білого дому.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies