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США не підтримали резолюцію ООН, яка засуджує російську агресію проти України

"Проти" резоліції проголосували 9 країн.

США не підтримали резолюцію ООН, яка засуджує російську агресію проти України
Результати голосування в Генасамблеї ООН
Фото: EPA/UPG

США не підтримали резолюції ООН про співпрацю з Радою Європи, яка містила засудження російської агресії проти України.

Про це йдеться у заяві американського представництва в ООН, пише "Суспільне".

16 квітня Генасамблея ООН розглядала резолюцію "Співпраця між Організацією Об'єднаних Націй і регіональними та іншими організаціями: співпраця між Організацією Об'єднаних Націй і Радою Європи".

"Нинішня резолюція повторює заяви щодо російсько-української війни, які, на думку Сполучених Штатів, не сприяють просуванню ідеї миру", — сказав виконувач обов’язків представника США в Економічній і соціальній раді ООН Джонатан Шрієр.

Вашингтон впевнений, що довгострокове вирішення Війни РФ проти України війни є "найважливішим" як для членів Ради Європи, так для США.

"Ми сподіваємося, що Рада Європи та всі держави-члени ООН підтримають і зміцнять зусилля для досягнення всеосяжного та тривалого миру між Росією та Україною", — додав представник США в ООН.

Попри те, Генасамблея ООН все є таки ухвалила резолюцію, однак дев’ять країн проголосували "проти", серед них — США, Росія, Білорусь, Еритрея, Конго, Малі, Нікарагуа, Нігер та Судан.

  • Генеральна Асамблея ООН підтримала проєкт резолюції щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Резолюція "Про справедливий і сталий мир в Україні" набрала 141 голос. Проти резолюції проголосували 7 країн - Росія, Білорусь, Північна Корея, Ерітрея, Малі, Нікарагуа та Сирія.
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