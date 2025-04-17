Парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня. Опозиція хотіла, щоб вибори відбулися на два місяці раніше, 27 липня.
Про це пише молдовська служба "Радіо свобода".
Цю дату запропонували депутати парламентської більшості партії "Дія і солідарність" (PAS). Рішення підтримали 57 законодавців, 32 – утрималися.
Голова юридичного комітету, депутатка від PAS Вероніка Рошка пояснила, що дата 28 вересня була обрана "з огляду на відповідність правовій базі".
Вибори до парламенту Молдови проводяться не пізніше ніж через три місяці після закінчення повноважень або розпуску парламенту попереднього скликання. При цьому дата парламентських виборів встановлюється не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів.
Парламент Республіки Молдова, що складається зі 101 депутата, обирається прямим голосуванням громадян на 4-річний термін.
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- Президентські вибори в Румунії та майбутня парламентська кампанія в Молдові — це насправді не окремі події, а елементи єдиного сценарію російського втручання. Увесь регіон перетворився на поле бою і політичний вимір російської агресії.
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