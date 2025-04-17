У Парижі сьогодні пройдуть зустрічі щодо миру в Україні

Сьогодні, 17 квітня, у Парижі пройдуть зустрічі високопосадовців із Франції, США та Великобританії щодо миру в Україні.
Про це пише ВВС.
Спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф і головний дипломат Штатів Марко Рубіо проведуть сьогодні в Парижі переговори з європейськими колегами, щоб обговорити зусилля з припинення війни в Україні.
У переговорах також візьме участь міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі.
В останні місяці уряд США не поспішав консультуватися зі своїми європейськими союзниками, тому ці зустрічі мають важливе значення. Віткофф і Рубіо зустрінуться з президентом Франції Еммануелем Макроном і його командою.
За даними The Guardian, на зустрічах йтиметься не лише про Україну, а і про Іран і Близьких Схід.
У цей же час у Парижі перебуватиме і українська команда: туди полетіли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.
- Раніше видання Politico писало, що держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф поїдуть до Парижа, щоб говорити про Україну, Іран та торгівельні відносини. Віткофф збирається зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо поговорить зі своїм французьким колегою, міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро.
- Тим часом міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню вирушив до Вашингтона для зустрічі з американським колегою Пітом Гегсетом.