У Парижі сьогодні пройдуть зустрічі щодо миру в Україні

Еммануель Макрон під час саміту «Коаліції охочих» у Єлисейському палаці в Парижі, 27 березня 2025 року.

Сьогодні, 17 квітня, у Парижі пройдуть зустрічі високопосадовців із Франції, США та Великобританії щодо миру в Україні.

Про це пише ВВС.

Спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф і головний дипломат Штатів Марко Рубіо проведуть сьогодні в Парижі переговори з європейськими колегами, щоб обговорити зусилля з припинення війни в Україні.

У переговорах також візьме участь міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі.

В останні місяці уряд США не поспішав консультуватися зі своїми європейськими союзниками, тому ці зустрічі мають важливе значення. Віткофф і Рубіо зустрінуться з президентом Франції Еммануелем Макроном і його командою.

За даними The Guardian, на зустрічах йтиметься не лише про Україну, а і про Іран і Близьких Схід.

У цей же час у Парижі перебуватиме і українська команда: туди полетіли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.